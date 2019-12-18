مقتل سائق توك توك فى مشاجرة بين 11 شخصا بمنطقة السيدة زينب

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تفاصيل مقتل سائق توك توك وإصابة آخر فى مشاجرة بين 11 شخصا بمنطقة السيدة زينب، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفأدة تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفى بحارة الطيبى، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "حسن. ا"، 23 سنة، سائق توك توك، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و"محمد .ا.م"، 31 سنة، ضبط بحوزته سلاح أبيض "سنجه"، و"احمد.ا.م" ، 28 سنة، و"صباح.ز"، 45 سنة، ربة منزل ضبط بحوزتها عصا خشبية " شومة"، و"نعيمة.ه" ، 19 سنة، ربة منزل ، و"إيمان.ح.س"24 سنة، ربة منزل ، وطرف ثان "عصام.خ"، 21 سنة، سائق توك توك مصاب بجرح قطعي بالرأس والزراع والكف الأيسر ) و"زينب.ص" ، 47 سنة، ربة منزل، و"احمد.خ" ،23 سنة، عاطل وضبط بحوزته سلاح ابيض " مطواه " ، و"محمد.ح" ، 55 سنة، عاطل، و"تبارك .م"، 19 سنة، ربة منزل ، "سيد.م"، 22 سنة، عاطل .

وبالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات سابقه حول الجيرة، وأثناء تواجد السابع وبصحبته والدته الثامنة بمنطقة زينهم ـ دائرة القسم، تقابلا مع الأول والثاني وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الأول بإسقاط الدراجة البخارية الخاصة بالسابع أرضاً، تطورت إلي مشاجرة استعان خلالها كل منهم بذويه، وتعدوا علي بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات وقام الأول بالتعدى على السابع بسلاح أبيض "مطواة " وتمكن الأخير من استخلاص السلاح الأبيض منه والتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



المتهمين