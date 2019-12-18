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خالد صلاح
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مقتل جنديين إندونيسيين فى هجوم لانفصاليين بإقليم بابوا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:50 ص
مقتل جنديين إندونيسيين فى هجوم لانفصاليين بإقليم بابوا شرطة إندونيسيا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال متحدث عسكرى اليوم الأربعاء، إن جنديين قتلا بالرصاص فى إقليم بابوا فى أقصى شرق إندونيسيا فى كمين نصبه متمردون انفصاليون أثناء نقل بضائع إلى قرية فى منطقة نائية.

ويعاني إقليم بابوا من صراع تقوده منذ عقود حركة انفصالية ممزقة وضعيفة التسليح في الغالب.

وقال محمد عيدي مسؤول المخابرات في وحدة للقوات الخاصة إن المتمردين شنوا الهجوم بينما كان الجنود وسكان ينقلون سلعا استعدادا لاحتفالات نهاية العام من قاعدة طائرات هليكوبتر إلى قرية كولابا في منطقة إنتان جايا.

وأضاف في بيان أن وعورة التضاريس وسوء الأحوال الجوية وضعف الاتصالات في المنطقة تعرقل عملية إجلاء الضحيتين، وأن الجنود يحرسون القرية حاليا لتأمين السكان.

كان إقليم بابوا، الغني بالموارد الطبيعية، مستعمرة هولندية في السابق وانضم إلى إندونيسيا بعد استفتاء أيدته الأمم المتحدة في عام 1969. وتعاني المنطقة منذ ذلك الحين من صراع انفصالي محدود

 


اقليم بابو

اندونيسيا

الامم المتحدة

انفصاليون

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