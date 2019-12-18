مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة أثناء عمله ببنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

لقى مبيض محارة مصرعه، متأثرا بإصابته إثر سقوطه من أعلى سقالة، أثناء عمله فى بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، بورود إشارة من مستشفى بنى سويف الجامعي، باستقبال "محمد . ج . ع" 31 عاما مبيض محارة ومقيم عزبة بلبل ببندر بنى سويف، ادعاء سقوط من علو، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وتدهور في حالة الوعي، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الاولية والفحص، أنه أثناء قيام المتوفي بأعمال المحارة بمستشفى التأهيل داخل جامعة بنى سويف بشرق النيل، وأثناء وقوفه على سقالة بالطابق الأول اختل توازنه وسقط على الأرض وحدثت إصابته.

كما تبين من الفحص أنه بسؤال "أحمد . م .ع" 35 عاما، عامل محارة، مقيم قرية البساتين بمركز بنى سويف " شاهد الواقعة " ، قرر أنه اثناء تواجده برفقة المتوفى للعمل بأعمال المحارة بمستشفى التأهيل داخل جامعة بنى سويف بشرق النيل، وأثناء وقوف المتوفي علي سقالة بالطابق الأول اختل توازنه وسقط على الأرض وحدثت إصابته.

كما تبين من الفحص أنه بسؤال شقيق المتوفي، نفي الشبهة الجنائية ولم يتهم أحدا .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 2714 جنح قسم شرطة بنى سويف الجديدة