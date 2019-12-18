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مرور القليوبية يضبط 7 متهمين بأعمال السمسرة أمام وحدات المرور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:44 م
مرور القليوبية يضبط 7 متهمين بأعمال السمسرة أمام وحدات المرور اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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شنت مباحث المرور بالقليوبية، حملة موسعة على وحدات المرور والشوارع لضبط قضايا التزوير وفرض الإتاوات والسمسرة، أسفرت عن ضبط 7 متهمين وتم التحفظ عليهم وتولت النيابة التحقيق.
 
 
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن إدارة مباحث المرور برئاسة العقيد عبدالعظيم محمد حملة موسعة لضبط المخالفين.
 
أسفرت الحملة عن ضبط "أحمد.ف.ع"، و"محمد.م.م"، و"هاني.ا.ع"، و"حسن.م.س"، و"عطيفي.ح.خ"، عاطل، و" على.ق.م"، و"عصام.ع.ع"، لقيامهم بأعمال التزوير وفرض الإتاوات والسمسرة، وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 

 


القليوبيه

مدير امن القليوبيه

جمال الرشيدى

مباحث المرور

المرور

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