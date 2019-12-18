مرور القليوبية يضبط 7 متهمين بأعمال السمسرة أمام وحدات المرور

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن إدارة مباحث المرور برئاسة العقيد عبدالعظيم محمد حملة موسعة لضبط المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط "أحمد.ف.ع"، و"محمد.م.م"، و"هاني.ا.ع"، و"حسن.م.س"، و"عطيفي.ح.خ"، عاطل، و" على.ق.م"، و"عصام.ع.ع"، لقيامهم بأعمال التزوير وفرض الإتاوات والسمسرة، وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.