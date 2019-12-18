مديرية التضامن الإجتماعى بمطروح تتلقى طلبات المشاركة فى مسابقة الأم المثالية

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بضرورة الإعلان عن المسابقة، فى مراكز المدن وإذاعة مطروح الإقليمية، لإعطاء الفرصة لجميع الأمهات، ممن تنطبق عليهن الشروط للتقدم والحصول على لقب الأم المثالية، مع تيسير إجراءات التقديم ومساعدة الأمهات، معربا عن تقديره لدور كل الأمهات بمطروح وللعادات والتقاليد، مشيراً إلى استثناء محافظة مطروح ضمن المحافظات الحدودية، من شرط عدد الأبناء، نظرا للطبيعة الاجتماعية الخاصة بها.

وأوضح فتحي الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، بأن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية، لعام 2020 بداية من يوم الأحد 15 من ديسمبر الجاري وحتى الخميس 16 من يناير المقبل، بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأشار إلى أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لهذا العام، وهي ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019 والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، ويستثنى من ذلك المحافظات الحدودية، ومن بينها محافظة مطروح، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم، مع التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة، وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، وإعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، وتفعيل دورها وتعظيمه، بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.

وأضاف مدير التضامن الاجتماعي بمطروح، بأنه من المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام، تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات، وتكريم للام البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية فى احتفالية كبرى بالقاهرة.