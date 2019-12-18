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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:18 ص
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محكمة تركية تقرر توقيف نائب ألمانى سابق لانتقاده اردوغان

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:00 ص
محكمة تركية تقرر توقيف نائب ألمانى سابق لانتقاده اردوغان اردوغان
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أكد فيسيل أوك محامي النائب الألماني السابق عن حزب الخضر محمد كيليتش، أن محكمة تركية أصدرت امس الثلاثاء أمراً بتوقيف النائب الألماني السابق على خلفية اتهامه بـ"إهانة إردوغان".
 
وطبقاً للإذاعة الألمانية، فإن النائب الألماني السابق (52 عاما) كليتش من أصل تركي، سبق أن شغل عضوية البرلمان "بوندستاج" في الفترة من 2009 إلى 2013 عن حزب الخضر، ولا يزال يعمل محامياً في هايدلبرج جنوب غرب ألمانيا وناشط سياسي.
 
ويواجه كيليتش اتهاماً بإهانة أردوغان خلال مقابلة أجراها مع موقع "إيه بي سي جازيتيسي" الإخباري التركي عام 2017، تحدث فيها عن جرائم حرب ووصف أردوغان بأنه "خائن للوطن"، وفق لائحة الاتهام، وتركزت المقابلة بصورة أساسية على سياسات أردوغان في سوريا.
 
ووفقا للمحامي، فإن الادعاء أوضح أن الاتهامات لا تمثل جريمة في ألمانيا، وأنه يعتزم الطعن على قرار المحكمة حتى يتمكن موكله من الإدلاء بشهادته من ألمانيا، وتم إرجاء الجلسة إلى 26 فبراير المقبل.
 

فيسيل أوك

حزب الخضر

محمد كيليتش

إردوغان

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