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محافظ كفرالشيخ : توصيل الغاز الطبيعي لـ 1338عميل خلال 30 يوماً

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:45 م
محافظ كفرالشيخ : توصيل الغاز الطبيعي لـ 1338عميل خلال 30 يوماً محافظ كفر الشيخ
كفر لشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1338 عميل بمراكز " كفر الشيخ ، دسوق، قلين ومنية قلين، البرلس، وبيلا والجرايدة، فوه " بناءً على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى محافظة كفرالشيخ خلال 30 يومً

ففي مدينة كفرالشيخ بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "206" عميل، والعملاء المحولين خلال عام 2019، "1611" عميل،ووفى مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال لـ 30 يوماً الماضية "84" عميل، والعملاء المحولين خلال عام 2019 "1190" عميل،وفى مدينة قلين ومنية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ30 يوماً الماضية "58" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 "857" عميل.

وفى مدينة البرلس، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "6" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 "2077" عميل،وفى مدينة بيلا وقرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين بمدينة بيلا وقرية الجرايدة خلال الـ 30 يوماً الماضية "499" عميل، والعملاء المحولين خلال عام 2019هو "3893 " عميل،وفى مدينة فوة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية "485" عميل، والعملاء المحولين خلال 2019 هو "4869" عميل.

أكد محافظ كفرالشيخ، إنه يتم توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 


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