محافظ القليوبية يشكل لجنة هندسية لحل مشكلة ظهور مياه جوفية بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سلسلة الجولات المفاجئة بمجالس المدن والمراكز والأحياء التابعة للمحافظة حيث قام اليوم بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدن المحافظة، وذلك للالتقاء بالمواطنين والتعرف على المشكلات على أرض الواقع ودراسة الملفات التي سيتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ، خلال لقائه بعدد من المواطنين أن الجهاز التنفيذي بأكمله يعمل من أجل المواطن وتحسين الخدمات المقدمة اليه، مشيرا إلي أن توجيهات رئيس الجمهورية دائما ما تؤكد على الاهتمام بالمواطن والعمل على راحته، والاستماع لأي مشكلات، والعمل علي حلها وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك مؤسسات المجتمع المدنى والعمل جنبا إلى جنب من أجل تحسين الخدمة، وأن يعيش المواطن حياة كريمة.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد مدينة كفر شكر، وتقدم إليه عدد من المواطنين بشكوى من وجود مياه جوفية أسفل عدد من العمارات، فوجه المحافظ فورا بتشكيل لجنة هندسية من مركز بحوث البناء لحل المشكلة وعمل التصور الهندسي اللازم للقضاء على المشكلة تماما، والتي يتضرر المواطنون منها وتتسبب في خطورة على حياتهم.

كما تفقد الهجان، مستشفى كفر شكر المركزي الجاري إنشاؤه حاليا بتكلفة 215 مليون جنيه، مؤكداً أن المستشفى تعتبر صرحا طبيا نموذجيا متكاملا بحيث لا يتم الحاجة إلى تحويل أي حالات مرضية به إلى أي مستشفيات أخرى تمهيداً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فيها، وذلك في إطار توجه الدولة الحالي للاهتمام بالحضانات والعمليات الجراحية والغسيل الكلوي وتتكون المستشفى من 105 سرير إقامة داخلي و15 سرير عناية مركزة و41 وحدة غسيل كلوي و28 حضانة أطفال.

كما التقى المحافظ بمواطني مدينة كفر شكر واستمع إلى مشاكلهم، والتي كان على رأسها انتشار التوك توك بالمدينة حيث وجه المحافظ بحل المشكلة بالتنسيق مع إدارة المرور، كما وجه الهجان خلال الجولة السيد رئيس المدينة بالاهتمام بمنظومة النظافة ومتابعة مخالفات البناء خصوصا على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وعلى رأسها مستشفى كفر شكر المركزي لدفع العمل والانتهاء منها وانتظام الخدمة الصحية بالمدينة.

واستكمل المحافظ الجولة بمدينة قليوب حيث تفقد منطقة بحري السكة الحديد ومزلقان قليوب، ووجد الهجان عدد من الإشغالات من قبل أصحاب الورش والمحال الموجودة بالمنطقة، وعلى الفور وجه المحافظ بإزالتها فورا، كما لاحظ عدد من المباني المخالفة على الأرض الزراعية، فوجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحابها المخالفين، وإدراجهم في أول حملة مكبرة والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الصدد.

كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة قليوب حيث طلب تقرير مفصل عن الحملة وبيان بالمعدات التي تحتاج إلى صيانة، والمعدات المكهنة لمعرفة الاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة النظافة، كما وجه الهجان باستعجال الجهات المسند إليها صيانة المعدات المعطلة.

وتابع المحافظ جولته فتوجه إلى مدينة القناطر الخيرية حيث تفقد الهجان شوارع المدينة وكلف رئيس المدينة بالاهتمام بمنظومة القمامة والقضاء تماما على أي إشغالات، مشيرا أنه خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ إجراءات جادة نحو تطوير القناطر الخيرية وجاري التنسيق مع جهات الولاية بمدينة القناطر للوصول الي رؤى موحدة تكمن في استرجاع المدينة إلى سابق عهدها مقصدا للسياحة والتنزه من كل محافظات مصر.

واختتم المحافظ جولته بمدينة شبرا الخيمة بحي غرب لليوم الثالث على التوالي حيث تفقد أعمال تطهير الترعة البولاقية والمزمع تغطيتها بتكلفة 12 مليون جنيه، كما تفقد شارع أحمد عرابي للتأكد من رفع الإشغالات ونظافة الشارع تماما.