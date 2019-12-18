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محافظ الدقهلية يعتذر لتلاميذ حادثة الملاهى ويقررغلق كافة الملاهى الغير مرخصة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:24 م
محافظ الدقهلية يعتذر لتلاميذ حادثة الملاهى ويقررغلق كافة الملاهى الغير مرخصة محافظ الدقهلية مع تلاميذ حادثة الملاهى
الدقهلية شريف الديب

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زار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم مدرسة طلخا الرسمية للغات 2 وكان في استقباله المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم و محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.
 
وتفقد محافظ الدقهلية عددا من فصول المدرسة للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية واستمع إلى شرح بعض المدرسين للتلاميذ وأشاد بجودة التعليم داخل المدرسة،وتفقد دورات المياه ووجه بضرورة النظافة والصيانة المستمرة المستمرة لها،وفي حديقة الألعاب الخاصة بالتلاميذ وجه بصيانتها الدورية حفاظا علي حياة التلاميذ.
 
وقدم محافظ الدقهلية اعتذاره لجميع أولياء أمور تلاميذ حادثة الملاهي وقال إنه اصدر قرارا بتشكيل لجنة من التفتيش والمتابعة للمرور على جميع الملاهي والغلق الفوري للغير المرخصة وتوعد بعقاب حاسم للمقصرين .
 
وتفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مدرسة الشهيد احمد ابراهيم موافي الرسميه للغات بطلخا وأشاد بحسن سير العملية التعليمية بها ووجه لمدير المدرسة بصيانة حديقة الألعاب اليوم.
 
وقال محافظ الدقهلية إن المدارس الحكومية للغات مدارس متميزة بجودة تعليمها والعبرة في تقديم الخدمة التعليمية وليس في كثرة المصاريف .
 
محافظ الدقهلية اعتذاري لجميع أولياء امور تلاميذ حادثة الملاهي (1)
محافظ الدقهلية وتلاميذ حادثة الملاهي 

محافظ الدقهلية اعتذاري لجميع أولياء امور تلاميذ حادثة الملاهي (2)
محافظ الدقهلية و تلاميذ حادثة الملاهي 

محافظ الدقهلية اعتذاري لجميع أولياء امور تلاميذ حادثة الملاهي (3)
محافظ الدقهلية يعتذر لجميع أولياء امور تلاميذ حادثة الملاهي 

محافظ الدقهلية اعتذاري لجميع أولياء امور تلاميذ حادثة الملاهي (4)
محافظ الدقهلية يعتذر لجميع أولياء امور تلاميذ حادثة الملاهي 
 

الدقهلية

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