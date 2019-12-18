محافظ أسوان: بدء أعمال رفع كفاءة مدرسة آيلة للسقوط بقرية قته

أسوان – عبد الله صلاح

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب والمعلمين وللتأكيد على الجدية والالتزام بوضع الحلول السريعة والعاجلة للمشاكل المختلفة، أمر مسئولى فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بسرعة تنفيذ توصيات لجنة مديرية الإسكان التى كلفها بالمعاينة الميدانية لمدرسة فتحى محيى الدين الابتدائية بقرية قته التابعة لمركز نصر النوبة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه كان قد قرر تشكيل اللجنة للمعاينة على الطبيعة للمدرسة والعرض عليه بشكل فورى بعد شكوى أحد المواطنين أثناء جولته بمدينة نصر النوبة أمس الأول عن وجود تصدعات وشروح فى مبانى المدرسة وتأخر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى معاينتها.

وشدد أشرف عطية على مراجعة جميع المدارس وسرعة التعامل مع أى مدرسة آيلة للسقوط وغير آمنة، بجانب توفير البدائل والتواصل مع الأهالى لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتهى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم.

ومن جانبه أوضح كمال الدين حسين مدير عام الإسكان بالمحافظة أن تقرير اللجنة أفاد بالحالة الجيدة لمبنى المدرسة من الناحية الإنشائية، فيما يوجد هناك تنميلات بين الحوائط والكمرات وأيضاً بين الحوائط والأعمدة، وكذا وجود تطبيل فى بياض التخشين فى بعض الأماكن خصوصاً أعلى مسار مواسير الكهرباء، بجانب تساقط لبياض التخشين ببعض الأسقف بالدور الأول علوى، علاوة على تآكل نجارة الأبواب والشبابيك بسبب انتشار حشرة النمل الأبيض بالمدرسة، وسوء مبانى السور بالناحية الشرقية والناحية القبلية، بالإضافة إلى وجود تنميلات بأعلى خرسانة بلاطة سقف الدور الأرضى ولكنها لا تؤثر على المبنى من الناحية الإنشائية اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت فى تقريرها بعمل صيانة شاملة لأعمال التشطيبات بالمدرسة والتى تشمل أعمال النجارة للأبواب والشبابيك وبياض التخشين للأسقف والحوائط، بجانب أعمال الدهانات والأرضيات والواجهات، بالإضافة إلى أعمال الكهرباء وذلك طبقاً للمواصفات الفنية، فضلاً عن هدم وإزالة السور بالناحية الشرقية والناحية القبلية وعمل سور جديد بارتفاع مناسب، مع تحصين المدرسة بالكامل ضد حشرة النمل الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة فتحى محيى الدين الابتدائية تتكون من دور أرضى وأول علوى بالجزء الغربى، ودور أرضى فقط بالجزء الشرقى حيث أن الدور الأرضى يتكون من 4 فصول وقاعة رياض أطفال وقاعة كمبيوتر، بجانب مكاتب لمدير المدرسة والسكرتارية، بينما يتكون الدور العلوى من فصلين وحجرة تطوير ومكتبة وحجرة للمدرسين، فيما أن حمامات المدرسة منفصلة حيث تقع بالناحية البحرية الشرقية للمدرسة.