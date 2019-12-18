مجلس نقابة العلميين يطعن بمجلس الدولة لإيقاف دعوة غير قانونية لإجراء الانتخابات

كتبت آية دعبس

قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين ، إن أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة، حرروا دعوى بمجلس الدولة، لإيقاف دعوة النقيب السابق الدكتور السيد عبد الستار المليجى، لإجراء انتخابات مُبكرة، رغم عزله بجمعيتين عموميتين، وتأييد قراراتهما بحكم من مجلس الدولة بشهر مايو 2019، ثم تم تأكيده بحكم أخر فى 29 أغسطس 2019.

وأوضح أبو عميرة، فى بيان، أنه تم تحديد جلسة بالشق المستعجل بالقضاء الإداري غدا الخميس، مشيرا إلى أن مجلس النقابة المنتخب يؤكد لجموع العلميين بأن موعد الانتخابات طبقا لقانون النقابة ولائحته التنفيذية فى فبراير 2020، وان من له سلطة دعوة العمومية للانتخابات هو مجلس النقابة المنتخب.

وأكد مجلس نقابة العلميين، أن استغلال النقيب المعزول بجمعية عمومية، لسلطته السابقة فى دعوة العمومية للانتخابات، هى دعوة باطلة، مضيفا: أن المجلس وجموع العلميين مازالوا يحترموا الأحكام القضائية ونصوصها وعلى يقين بأن دولة المؤسسات العريقة لا تسمح بأى مخالفات قانونية، مؤكدين أن المجلس سيعلن عن الانتخابات فى موعدها القانونى بعد تشكيل لجان الانتخابات لضمان نزاهة الانتخابات.