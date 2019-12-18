مجلس شبين القناطر يستخدم مكبرات الصوت لحث المواطنين عدم إلقاء القمامة بالشوارع

وتضمنت الحملة، رفع الإشغالات الموجودة والتحفظ عليها بمجلس المدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاري المتابعة المستمرة، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بنظافة مراكز المدن وتطهير الطرق وبملاحقة الاشغالات وضبط المخالفين والمتعدين على حرم الطرق.

واستغل مجلس المدينة، مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد للتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الصناديق المخصصة لها، والتي تم نشرها بشوارع المدينة، تسهيلا على رجال النظافة بالمجلس بسرعة رفعها، موضحة أنه سيتم توقيع غرامات على كل من يخالف ذلك.



















