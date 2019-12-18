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مجلس شبين القناطر يستخدم مكبرات الصوت لحث المواطنين عدم إلقاء القمامة بالشوارع

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:13 م
مجلس شبين القناطر يستخدم مكبرات الصوت لحث المواطنين عدم إلقاء القمامة بالشوارع جانب من الحمله
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر صباح اليوم، حملة نظافة مكبرة بداية من شارع مدرسة الشهيد محمد صلاح الصواف وحتي منية شبين، كما تم رفع إشغالات بميدان المحطة والتواجد بأماكن البيع وبعض شوارع مدينة شبين القناطر.

وتضمنت الحملة، رفع الإشغالات الموجودة والتحفظ عليها بمجلس المدينة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وجاري المتابعة المستمرة، وذلك بناءا على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بنظافة مراكز المدن وتطهير الطرق وبملاحقة الاشغالات وضبط المخالفين والمتعدين على حرم الطرق.

واستغل مجلس المدينة، مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد للتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة في الشوارع ووضعها في الصناديق المخصصة لها، والتي تم نشرها بشوارع المدينة، تسهيلا على رجال النظافة بالمجلس بسرعة رفعها، موضحة أنه سيتم توقيع غرامات على كل من يخالف ذلك.

حملة نظافة فى شوارع شبين القناطر (1)
 

 

حملة نظافة فى شوارع شبين القناطر (2)
 

 

حملة نظافة فى شوارع شبين القناطر (3)
 

 

حملة نظافة فى شوارع شبين القناطر (4)
 

 

حملة نظافة فى شوارع شبين القناطر (5)
 

 

حملة نظافة فى شوارع شبين القناطر (6)

 


اخبار القليوبيه

مدينة شبين القناطر

مكبرات الصوت بالمساجد

القمامة

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