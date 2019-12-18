مبعوث أمريكى يزور الصين غدا لبحث قضية كوريا الشمالية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أكبر مفاوضى الولايات المتحدة، والممثل الخاص لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيجون، سيزور الصين غدا لبحث قضية كوريا الشمالية.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن بيجون سيزور العاصمة الصينية يومي الخميس والجمعة بعد زيارته لكل من كوريا الجنوبية واليابان.

وأوضحت أن بيجون سيجتمع مع مسؤولين صينيين لمناقشة الحاجة للحفاظ على الوحدة الدولية بشأن كوريا الشمالية ، كما سيحث بكين على مواصلة الضغط على بيونج يانج.

يذكر أن الصين وروسيا قدمتا يوم الاثنين مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.