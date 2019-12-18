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مارين لوبان تشجب كلمة ماكرون ورئيس وزرائه بشأن المعاشات وتصفها "مناورة"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:08 م
مارين لوبان تشجب كلمة ماكرون ورئيس وزرائه بشأن المعاشات وتصفها "مناورة" مارين لوبان
كتب أحمد علوى

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شجبت مارين لو بان زعيمة حزب التجمع الوطنى اليمنى المتطرف اليوم خلال لقاء لها مع قناة بى اف ام تى فى الفرنسية، ما قاله الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون وما يفعله رئيس وزرائه ، وقالت "ما هو إلا مناورة".

وأشارت إلى أن الحديث حول سن التقاعد الذى سيصبح 64 عاما، وهو الذى جعل هناك الكثير من الشحن والتوتر حول القانون، والسلطة التنفيذية فى البلاد تحاول المناورة بشكل تقليدى وتقنية مفاوضات قديمة للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على عمليات الدمج والاستحواذ في الشركات.

وتابعت، "ستحسب الحكومة نسبة المعاش على مدار الحياة المهنية بأكملها، وبما أن جميع الوظائف تقريبًا من الدرجات السفلى إلى الأعلى، فمن الواضح أنها ستكون خسارة كبيرة".

وقال قصر الإليزيه، حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس ماكرون لن يتخلى عن المشروع، لكنه مستعد لتحسينه من خلال المحادثات مع النقابات وتنفيذه ضمن المدة الزمنية المحددة، مشيرا لإمكانية تحقيق تقدم بحلول نهاية الأسبوع.

من جانبها، أفادت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم بأن الرئيس ماكرون أبدى ليونة بشأن السن التوازنى حيث أشار إلى استعداده لتحسين هذه النقطة.

ومن المقرر، أن يستقبل رئيس الوزراء الفرنسى "إدوار فيليب" بعد ظهر اليوم الأربعاء، مسئولى النقابات وأرباب العمل.

يذكر أن، مشروع إصلاح قانون التقاعد فى فرنسا يحدد السن التوازنى عند 64 عاما وهو أمر ترفضه النقابات.

 


فرنسا

مارين لوبان

معاشات التقاعدية

ماكرون

الحكومة الفرنسية

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