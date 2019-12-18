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كيف نجحت الشرطة فى تأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ؟

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:00 ص
كيف نجحت الشرطة فى تأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ؟ منتدى شباب العالم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية فى تأمين

منتدى شباب العالم

 بمدينة شرم الشيخ على مدار عدة أيام، وسط إشادات عالمية ومحلية بجهود العيون الساهرة فى تأمين المنتدى.
 
نجاح تأمين منتدى شباب العالم لم يأت من فراغ، وإنما سبقه جهود كبيرة، واجتماعات مكثفة أشرف عليها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
وساهم التطبيق الفعلى لخطط التأمين على أرض الواقع، والانتشار الشرطي المكثف، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في عمليات التأمين فى نجاح الداخلية في العبور بالمنتدى لبر الأمان، مع حسن التنظيم وإجراءات استقبال الضيوف بمطار شرم الشيخ، وسط إشادات كبيرة.
 
وأبدى الضيوف تقديرهم لجهاز الشرطة المصرية، لحسن المعاملة والتواجد الفعال فى الشوارع والارتكازات الأمنية، وتأمين فرحة الضيوف بالمنتدى وتحركاتهم أثناء تواجدهم بمدينة شرم الشيخ.
 
وشارك فى عمليات التأمين عدد من الضباط والأفراد الذين يتحدثون بعدة لغات مختلفة، فضلاً عن مشاركة عناصر الشرطة النسائية فى عمليات التأمين والتفتيش.
 
وعززت الشرطة من تواجدها بمطار شرم الشيخ، الذى يستقبل الضيوف، مع وجود منظومة أمنية متطورة من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.
 
وأصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر كل عام فى مدينة السلام شرم الشيخ، حدثًا دوليًا مهمًا يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.
 
وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.
 
وأصبح منتدى شباب العالم، حدثًا سنويًا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.
 
يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت السبت الماضي فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمرت إلى  17 ديسمبر.
 
 

منتدى شباب العالم

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الداخلية

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