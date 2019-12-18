قائد القوات البحرية الباكستانية يلتقى نظيره الروسى

وكالات

التقى قائد القوات البحرية الباكستانية الأدميرال ظفر محمود عباسى، اليوم نظيره الروسى الأدميرال نكولي أناتوليوش يومينوف الذى يزور باكستان حاليًا.

وكما نشرت وكالة الأنباء السعودية، بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر قيادة القوات البحرية في إسلام آباد الأمور ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القوات البحرية في البلدين.

وأطلع الأدميرال عباسي نظيره الروسي على دور باكستان في القضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن البحري في المنطقة.

من جانبه أشاد قائد القوات البحرية الروسية بجهود القوات البحرية الباكستانية في دعم الأمن والاستقرار في المياه الإقليمية.