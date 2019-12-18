سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

فيديو.. زحام مرورى بطريق القليوبية – المنصورة بسبب زيادة الأحمال

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:35 م
فيديو.. زحام مرورى بطريق القليوبية – المنصورة بسبب زيادة الأحمال زحام مرورى - أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق القليوبية - المنصورة ، اليوم الأربعاء، حالة من الكثافات المرورية المرتفعة فى اتجاه القادم من القليوبية، إلى الدقهلية، بسبب زيادة الأحمال الذى تسبب فى بطئ الحركة المرورية، وتحديد فى منطقة "صهرجت"، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات، فيما يشهد الطريق المقابل حالة من السيولة المرورية.

رصدت كاميرات المرور، حالة من الزحام المرورى أعلى طريق القليوبية – المنصورة، بسبب زيادة الأحمال للسيارات ، مما أدى الى تباطؤ حركة المرور بالطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.

 

 


ادارة المرور

تباطؤ حركة السيارات

زيادة الاحمال

طريق القليوبية

صهرجت

طريق المنصورة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

دار الإفتاء: رسم الحواجب المايكروبليدنج حلال والوشم حرام.. فيديو

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

السياحة البريطانية تعود لشواطئ شرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات.. وصول أول رحلة من لندن غدا وعلى متنها 168 سائحا.. ومصادر: المطار جاهز لاستقبال الرحلات وعودة الطيران البريطانى دليل على الإنجاز الأمنى بمطارات مصر

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

تفاصيل طعن "محمد العبار" على قرار إلزامه بشراء أسهم "أمريكانا" بمجلس الدولة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

اتهام كنيسة أمريكية بالتهرب الضريبى لإخفائها 100 مليار دولار تبرعات 22 سنة

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

التعليم لطلاب 2 ثانوى: التحويل من شعبة لأخرى فى المدرسة التابع لها الطالب

"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

"حرامى غبى" يسرق رسام كاريكاتير بعد رسم لوحة له

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها منذ 5700 عام

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها منذ 5700 عام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة