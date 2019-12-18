فيديو.. زحام مرورى بطريق القليوبية – المنصورة بسبب زيادة الأحمال

كتب محمد أبو ضيف

شهد طريق القليوبية - المنصورة ، اليوم الأربعاء، حالة من الكثافات المرورية المرتفعة فى اتجاه القادم من القليوبية، إلى الدقهلية، بسبب زيادة الأحمال الذى تسبب فى بطئ الحركة المرورية، وتحديد فى منطقة "صهرجت"، وانتقل رجال المرور والخدمات الأمنية، للعمل على تنظيم حركة السيارات وسحب الكثافات، فيما يشهد الطريق المقابل حالة من السيولة المرورية.

رصدت كاميرات المرور، حالة من الزحام المرورى أعلى طريق القليوبية – المنصورة، بسبب زيادة الأحمال للسيارات ، مما أدى الى تباطؤ حركة المرور بالطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.