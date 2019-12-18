فساد بلا نهاية.. زوجة أردوغان تنفق مليون و163 ألف ليرة على مؤتمر شاركت فيه

كتب أمين صالح

سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على فساد عائلة أردوغان، وذكرت أن الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية أنفقت مليون و163 ألف ليرة على منتدى شاركت فيه 50 سيدة، بحضور أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى.

المنتدى حمل عنوان حلفاء المستقبل 2019 ووفق البرنامج فإنه يهدف إلى تطوير أفق ورؤى للشابات الرائدات وتشكيل شبكة تضامنية في الوقت نفسه، وانطلق فى 13 ديسمبر، وشاركت قرينة الرئيس التركى، أمينة أردوغان، وبناتها فى حفل افتتاح المنتدى الذى أقيم في قصر فخر الدين، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى العشرين من الشهر نفسه.

كما أن المنتدى حضره كل من نائب رئيس جمعية النساء والديمقراطية، ثرية أردوغان بيركتار، وإسراء ألبيراك بصفتها الرئيس المؤسس لمجلس التضامن مع المرأة بمنتدى التعاون الإسلامى.

وشاركت 50 سيدة مسلمة من 37 دولة فى المنتدى الذى يستمر لمدة سبعة أيام، فيما ذكر موقع (بيرجون) التركى أن المناقصة الضخمة شابها فساد، وتم إسنادها بالأمر المباشر إلى إحدى شركات القطاع الخاص.