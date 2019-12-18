طالب يشرع فى قتل شخص أثناء مشاجرة على زجاجة عصير بالخصوص

القليوبية – فريق المحافظات

شرع طالب بمدينة الخصوص فى قتل أحد الأشخاص والشهير بـ"تفاحة" باستخدام سكين فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب زجاجة عصير منتهية الصلاحية اشتراها المجنى عليه من محل والد المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وجرى نقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق وأمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المتهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من مستشفى المطرية بوصول "جمال.ا.م" وشهرته "جمال تفاحة" 20 سنة بدون عمل مصاب بجرح طعنى بالبطن والصدر واشتباه نزيف داخلى ولا يمكن استجوابه وتم حجزه لتلقى العلاج اللازم.

أخطر اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية وانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو "عبد الله.م.م" 17 سنة طالب بالصف الثانى الثانوى ويعمل بمحل بقالة ملك والده، وذلك بسبب رفض الأخير "المتهم" إرجاع زجاجة عصير قام بشرائها المصاب "المجنى عليه" لاكتشافه أنها منتهية الصلاحية تطورت لمشاجرة بينهما تعدى خلالها المتهم على المصاب بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابته وفر هارباً.