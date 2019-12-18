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ضبط سائق محكوم عليه بالمؤبد فى قضية خطف أنثى بالمحلة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:19 م
ضبط سائق محكوم عليه بالمؤبد فى قضية خطف أنثى بالمحلة ضبط متهم - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن النقيب محمد منصور معاون مباحث مركز المحلة، باشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، والعقيد أحمد كوهيه وكيل فرع البحث الجنائي، من ضبط سائق مقيم قرية كفر حجازى مركز المحلة، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية خطف أنثى.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بضبط المتهم "ماهر ا م ال" 30سنه سائق توك توك، ومقيم قرية كفر حجازى، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية خطف أنثى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المتهم.

 

 


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المحله

قريه كفر حجازى

الغربية

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