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ضبط دقيق وسلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 09:53 ص
ضبط دقيق وسلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الغربية دقيق - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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ضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة طن دقيق بلدى مدعم و603 كيلو سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط طن دقيق بلدى مدعم داخل ماكينه طحين بقرية الراهبين مركز سمنود بقصد بيعه بالسوق السوداء فى المحضر 29884 جنح مركز سمنود.

وضبط 603 كيلو سلع تموينية مدعمة داخل محل بقالة تموينى بقرية كفر الشوربجى مركز كفر الزيات، بقصد بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أربحا طائلة، وتحرر المحضر رقم 38513 جنح مركز كفر الزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 

 

 

 


مدير امن الغربيه

سلع تموينيه

دقيق مدعم

سمنود

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