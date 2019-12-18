صور..وكيل الرقابة الإدارية بدمياط: الهيئة حققت عوائد بمجال مكافحة الفساد 8.8 مليار

دمياط - معتز الشربينى

عقد اليوم بمسرح كلية التربية بجامعة دمياط، ندوة بعنوان "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد"، بحضور اللواء وائل غريب وكيل هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، والدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، والدكتور حمدان ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا .

تحدث اللواء وائل غريب وكيل هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، حيث تناول التعريف باختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابة بالدولة، مشيرا إلى المادة 215 بالستور المصرى يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال

وتشمل هذه الأجهزة "البنك المركزى المصرى، الهيئة العامة الرقابة المالية، الجهاز المركزى للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية" وتمارس عملها بكافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية والجنائية، كما يوجد هيئات رقابية متخصصة وهى تمارس نوع واحد من الرقابة وهى تتبع الوزير المختص، كما يوجد إدارات الرقابة الداخلية للجهاز الإدارى للدولة .

وأكد غريب أن هيئة الرقابة الإدارية تلعب دور فى مواجهة الفساد بكافة أشكاله، وهى هيئة عامة مستقلة تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وهى هيئة تتبع رئيس الجمهورية، تهدف إلى حسن أداء الوظيفة العامة، بها جهاز لمنع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، وأن عضو هيئة الرقابة الإدارية له حق الضبطية القضائية، يقوم عضو هيئة الرقابة الإدارية بالمنع ومكافحة الفساد الإدارى، وأن نطاق اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالجهاز الحكومى وفروعة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وكل مايتعلق بالحكومة، وأشار غريب إلى أن المحاور الرئيسية لعمل الرقابة الإدارية وتشمل: تلبية مطالب قطاعات الدولة، التحريات، بحث الشكاوى، خطة العمل السنوية والأعمال التلقائية، كما تقوم الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بعقد دورات تدريبية لمكافحة الفساد فى مختلف مجالاته.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن هيئة الرقابة الإدارية حققت عائد مادى فى مجال مكافحة الفساد خلال 14 شهرا بلغ 8.8 مليار جنيه، تحقيق وفر مادى 19.7 مليار جنيه، كما تم تصويب مناقصات وتعاقدات بمبلغ 318 مليون جنيه، تم ضبط سلع فاسدة تبلغ 1357 طنا، وضبط أدوية فاسدة وتم إحالة هذه المضبوطات للجهات المختصة للتحقيق، كما تم فحص 917 شكوى من شكاوى المواطنين، تم حل 680 شكوى بالجهات المختصة، وتم حل شكاوى 582 مواطن بمعرفة رجال الرقابة الإدارية، تم التحرى على 9236 موظف حكومى لشغل وظائف، إحالة 585 قضية إلى النيابة العامة للتحقيق، تم فحص 133 قضية بمعرفة الهيئة، تم توقيع 30 مذكرة تفاهم مع جهات أخرى منها أجهزة مناظرة.

أكد الدكتور سيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة أعدت خطة شاملة لمكافحة الفساد بكافة صورة، وفق توجهات الدولة، وأكد أن الجامعة شملت لجنة مكافحة الفساد، ولجنة تظلمات أعضاء هيئة التدريس، ولجنة فحص تظلمات العاملين بالجامعة، وتدريس مقرر عن مكافحة الفساد شرط أساسى من شروط التخرج.

وكذلك نشر مدونة السلوك الوظيفى، كما تم المشاركة فى برنامج دورات تدريبية لمكافحة الفساد، وأعلن رئيس الجامعة عن استعداد الجامعة للتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط لتنفيذ برامج تدريبية مختلفة.



ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية بمخاطر الفساد بجامعة دمياط

الحاضرين بالندوة