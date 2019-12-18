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صور.. محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بأعياد الطفولة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:53 م
صور.. محافظ شمال سيناء يشهد احتفال مديرية التربية والتعليم بأعياد الطفولة محافظ شمال سيناء فى احتفال مديرية التربية والتعليم بأعياد الطفولة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم الأربعاء، فى بيان لها أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شهد احتفال مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بأعياد الطفولة والذي نظمه توجيه عام رياض الأطفال بالمديرية بمناسبة أعياد الطفولة، بمركز العلوم الاستكشافى بالعريش.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم وحسين عرادة، وكيل المديرية، يسري جاسر، مدير عام إدارة العريش التعليمية، حمزة رضوان، مدير التعليم العام بالمديرية، ومديري العموم بالمديرية.

وأكد المحافظ اهتمام المحافظة بكل مديرياتها ومؤسساتها بهذه المرحلة العمرية للأطفال، والتي تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر والتقدم للنهوض بمصرنا الحبيبة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء علي الاهتمام بالعملية التعليمية والأنشطة التربوية المتنوعة في المدارس، والاهتمام بالتلاميذ والطلاب في مختلف المراحل التعليمية والعمرية، موجهًا الشكر لأولياء الأمور علي الجهد المبذول في تربية وتعليم أبنائهم ليكونوا أفراد صالحين في المجتمع.

بدوره وجه عبد العزيز عطية حسانين، وكيل الوزارة الشكر للتلاميذ المشاركين في الحفل ومنظمي الاحتفالية، مؤكدًا أنها شهدت فقرات غنائية وطنية فردية وجماعية وفقرات شعرية لتلاميذ المدارس، ومسرحية تحت عنوان "أطفال الشوارع" لتلاميذ مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات بالعريش، ومسرحية أخري بعنوان "حقوق الطفل" لتلاميذ مدرسة بنك سيناء الابتدائية بالعريش.

 

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شمال سيناء

العريش

التربية والتعليم

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أعياد الطفولة

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