صور .. رئيس جامعة بنها يفتتح اليوم الرياضى الترفيهى

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه يجرى حاليا العمل على تطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، بأرض الجامعة بكفر سعد، ورفع كفاءتها تمهيدا لافتتاحها العام الجديد 2020، وذلك لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جاء ذلك خلال افتتاح السعيد، اليوم الرياضى الترفيهى، الذى نظمته كلية التربية الرياضية، وشارك فيه رئيس الجامعة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، فى ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم، بحضور الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد الكلية، وأمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات المشاركة فى الفعاليات.

وقال السعيد، إنه جارى أيضا إنشاء مركز إعداد القادة بالجامعة، والذى سوف يكون على غرار مركز إعداد القادة بجامعة حلوان، والمعروف بدوره الوطنى فى دعم النشاط الطلابى، وتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعات، مضيفا أنه يجرى حاليا إعداد اللوائح والنظم الخاصة بالمركز الجديد لعرضها على مجلس الجامعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاءه لاكتشاف قادة المستقبل ودعم المتميزين من الطلاب فى كل المجالات.

وأكد السعيد، حرص الجامعة على تقديم كل الدعم للأنشطة الرياضية والمبادرات الطلابية، بالإضافة إلى التصدى لجميع المشكلات التى تعوق الطلاب عن ممارسة أى نشاط طلاب داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة فى بناء شخصية الشباب والحفاظ على صحتهم.

من جانبه قال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية،أن المهرجان الرياضى شارك فيه كليات الجامعة سواء كان أعضاء هيئة او طلاب وتتضمن تنظيم عروض رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية فضلا عن تنظيم مسابقات بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس فى مختلف الأنشطة الرياضية.



رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب



رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب



رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب



رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب



رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب