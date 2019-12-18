سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. رئيس جامعة بنها يفتتح اليوم الرياضى الترفيهى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:04 م
صور .. رئيس جامعة بنها يفتتح اليوم الرياضى الترفيهى رئيس جامعة بنها مع أحد الطلاب المشاركين باليوم الرياضى الترفيهى
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه يجرى حاليا العمل على تطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، بأرض الجامعة بكفر سعد، ورفع كفاءتها تمهيدا لافتتاحها العام الجديد 2020، وذلك لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

جاء ذلك خلال افتتاح السعيد، اليوم الرياضى الترفيهى، الذى نظمته كلية التربية الرياضية، وشارك فيه رئيس الجامعة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، فى ألعاب تنس الطاولة وكرة القدم، بحضور الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد الكلية، وأمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات المشاركة فى الفعاليات.

وقال السعيد، إنه جارى أيضا إنشاء مركز إعداد القادة بالجامعة، والذى سوف يكون على غرار مركز إعداد القادة بجامعة حلوان، والمعروف بدوره الوطنى فى دعم النشاط الطلابى، وتنمية الوعى والانتماء الوطنى لدى طلاب الجامعات، مضيفا أنه يجرى حاليا إعداد اللوائح والنظم الخاصة بالمركز الجديد لعرضها على مجلس الجامعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنشاءه لاكتشاف قادة المستقبل ودعم المتميزين من الطلاب فى كل المجالات.

وأكد السعيد، حرص الجامعة على تقديم كل الدعم للأنشطة الرياضية والمبادرات الطلابية، بالإضافة إلى التصدى لجميع المشكلات التى تعوق الطلاب عن ممارسة أى نشاط طلاب داخل الجامعة، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة فى بناء شخصية الشباب والحفاظ على صحتهم.

من جانبه قال الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية،أن المهرجان الرياضى شارك فيه كليات الجامعة سواء كان أعضاء هيئة او طلاب وتتضمن تنظيم عروض رياضية لطلاب كلية التربية الرياضية فضلا عن تنظيم مسابقات بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس فى مختلف الأنشطة الرياضية.

رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب (1)
رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب

 

رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب (2)
رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب

 

رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب (3)
رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب

 

رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب (4)
رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب

 

رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب (5)
رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب

 

رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب (6)
رئيس جامعة بنها باليوم الرياضى الترفيهى للطلاب

 


القليوبية

جامعة بنها

اخبار جامعة بنها

اليوم الرياضى بجامعة بنها

رئيس جامعة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

التايمز: اليونان تشترى أسطول طائرات بدون طيار للتصدى للعدوان التركى

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

12 قرارا لمجلس الوزراء فى اجتماع اليوم.. تعرف عليها

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بانتصار حزب المحافظين.. وجونسون: حريصون على التشاور المشترك

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

أبرز 10 نقاط تحدث عنها رئيس الوزراء مع سكاى نيوز.. أهمها خلق مليون وظيفة

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

ليفربول يفتتح مشواره بكأس العالم للأندية أمام مونتيرى المكسيكى الليلة.. محمد صلاح ومانى أسلحة الريدز لبلوغ النهائى.. بطل الكونكاكاف يبحث عن مفاجأة جديدة وإنجاز تاريخى ضد بطل أوروبا.. ورقابة لصيقة تنتظر الفرعون

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

باحثون يكشفون صورة فتاة من العصر الحجرى من "لبانه" مضغتها.. اعرف التفاصيل

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

الحكومة توافق على تعاقد الآثار مع صندوق مصر السيادي لتطوير "باب العزب"

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

غدا.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف دام 4 سنوات

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

تأجيل الكلاسيكو والغلابة فى مصر

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

فيديو.. 20 جنسية يبعثون رسالة شكر لمصر ومنتدى شباب العالم عبر اليوم السابع.. أدريانا النيجرية: شكرا لمصر على فرصة لقاء كل الجنسيات.. ديبون من الهند: حدث مذهل جعلنى أعشق مصر.. وصحفية أمريكية: لن أنسى أيامى معكم

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

أبناء سيناء المشاركون فى منتدى شباب العالم: الحدث هدية من الرئيس السيسى لمدينة السلام.. أنعش السياحة وجذب زوارًا من كل أنحاء العالم.. منحنا منصة للتعبير عن الآراء.. وفرصة لتبادل الأفكار مع صانعى القرار بمصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة