صور.. حملات مكبرة لمواجهة ظاهرة التوك توك بمدينة الحمام فى مطروح

وأكد رئيس مدينة الحمام، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته للمدينة الأسبوع الماضي، بتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة التوكتوك المخالفة، لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من انتشارها.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 10 تكاتك مخالفة و2 تروسيكل، وتم التحفظ عليهم بوحدة مرور الحمام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الحملات للحد من هذه الظاهرة.