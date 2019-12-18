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صور.. حملات مكبرة لمواجهة ظاهرة التوك توك بمدينة الحمام فى مطروح

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:18 م
صور.. حملات مكبرة لمواجهة ظاهرة التوك توك بمدينة الحمام فى مطروح مواجهة ظاهرة التوك توك
مطروح – حسن مشالي

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شن مجلس مدينة الحمام، في مطروح، برئاسة المهندس مسعد عبد الهادي الشحات رئيس مركز ومدينة الحمام، بالتنسيق مع  وحدة مرور الحمام، حملة مكبرة لمواجهة ظاهرة التوك توك، وضبط الشارع وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على  الشكل الجمالى والحضارى للمدينة الساحلية.

وأكد رئيس مدينة الحمام، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته للمدينة الأسبوع الماضي، بتكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة التوكتوك المخالفة، لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من انتشارها.  

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 10 تكاتك مخالفة  و2 تروسيكل، وتم التحفظ عليهم بوحدة مرور الحمام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الحملات للحد من هذه الظاهرة.

 

مواجهة ظاهرة التوك توك (1)
 
مواجهة ظاهرة التوك توك (2)

 


محافظة مطروح

مدينة الحمام

التوك توك

حملة لمواجهة ظاهرة التوك توك

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