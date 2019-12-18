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صور.. جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:26 م
صور.. جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد
كتبت أسماء نصار

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تفقد المهندس عاشور عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مشروعات الهيئة التابعة لإدارة بورسعيد.

وتضمنت الجولة، المرور على عملية تدعيم الحائط البحري غرب لسان رأس البر وعملية تدعيم حواجز الأمواج 3 /4 / 5 برأس البر، وشرق الحائط البحري بعزبة البرج ، وحماية بوغاز الجميل القديم (1) بإنشاء (2) لسان بحري ضمن مشر وعات تنمية بحيرة المنزلة.

وأوضح عاشورعبد الكريم، أن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال حماية للشواطىء خلال العام المالي الحالي 2019/2020 بمبلغ 380 مليون جنيه، حيث يجرى العمل حاليا في تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة علي البحر المتوسط، مضيفا: أن الهيئة قامت بتنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه لحماية ساحل الإسكندرية مرحلة أولي من بئر مسعود حتى المحروسة ، وكذلك مشروع إستكمال انشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل ، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحمايه لقلعة قايتباى - مرحلة أولى – علاوة على ومشروع حماية منطقة السقالات - مرحلة أولي – إضافة إلى مشروع حماية منطقة السقالات مرحلة ثانية .

وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه تم  تنفيذ أعمال بمبلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة في نطاق محافظة كفر الشيخ وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وجاري البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر والمقدم من خلال منحة من صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد علي مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري ومشروع إستكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة ومشروع حماية وتكريك بوغاز أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة.
 

جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (1)
 

 

جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (2)
 
 
جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (3)
 
جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (4)
 
جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (5)
 

 

جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (6)
 

 

جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (7)
 

جولة لرئيس هيئة حماية الشواطىء فى دمياط وبورسعيد (8)


حماية الشواطىء

عزبة البرج

البحر

التغيرات المناخية

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