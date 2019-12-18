صور.. تظاهرات وسط العاصمة الأمريكية واشنطن تحت شعار " اعزلوا ترامب"

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

اندلعت تظاهرات اليوم الأربعاء وسط العاصمة الأمريكية واشنطن تحت شعار " اعزلوا ترامب" ويتزامن ذلك بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتّهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وحمل المتظاهرون لافتات بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء مكتوب عليها " اعزلوا ترامب" و " ترامب مش رئيسى" و" ترامب ليس فوق القانون"



لافتة مكتوب عليها ترامب ونائبة بنس يجب أن يرحلوا



أحج المتظاهرين



تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب



تظاهرات وسط واشنطن



شعار اعزلوه



لاتفة تصف ترامب بالمجرم



لافتة ترامب ليس فوق القانون