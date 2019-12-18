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صور.. تظاهرات وسط العاصمة الأمريكية واشنطن تحت شعار " اعزلوا ترامب"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:20 ص
صور.. تظاهرات وسط العاصمة الأمريكية واشنطن تحت شعار " اعزلوا ترامب" تظاهرات ضد ترامب بواشنطن
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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اندلعت تظاهرات اليوم الأربعاء وسط العاصمة الأمريكية واشنطن تحت شعار " اعزلوا ترامب" ويتزامن ذلك بعد أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أمس الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت صباح الأربعاء على توجيه قرار اتّهامي إلى دونالد ترامب الذي سيصبح، حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.

وحمل المتظاهرون لافتات بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء مكتوب عليهااعزلوا ترامب" و " ترامب مش رئيسى" و" ترامب ليس فوق القانون"

لافتة مكتوب عليها ترامب ونائبة بنس يجب أن يرحلوا
لافتة مكتوب عليها ترامب ونائبة بنس يجب أن يرحلوا
 
 
أحج المتظاهرين
أحج المتظاهرين

 

تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب
تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب

 

تظاهرات وسط واشنطن
تظاهرات وسط واشنطن

 

شعار اعزلوه
شعار اعزلوه

 

لاتفة تصف ترامب بالمجرم
لاتفة تصف ترامب بالمجرم

 

لافتة ترامب ليس فوق القانون
لافتة ترامب ليس فوق القانون

 

مظاهرات في واشنطن
مظاهرات في واشنطن

 


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عزل ترامب

اجراءات عزل ترامب

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