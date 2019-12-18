صور.. المئات يشيعون جثمان شقيقة مرتضى منصور بقرية بشالوش فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

شيع المئات من أهالى قرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، جثمان شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وخرج الجثمان من مسجد المتولى الكبير بالقرية، بحضور أسرة الفقيدة.

وشارك أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، تشييع جثمان الفقيدة حتى المقابر، من بينهم علاء مقلد وهانى زادة ومحمد حلمى وأحمد جلال إبراهيم.

وتلقى المستشار مرتضى منصور العزاء على المقابر من المعزين، وقد أعلنت أسرة الفقيدة إقامة صوان وتقبل العزاء غدا بالقرية.

ورحلت مساء أمس الثلاثاء، سوسن منصور شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، فى المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر فى المنصورة.

وكان مرتضى منصور قد تواجد أمس فى مقر النادى حيث عقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة للحديث حول تفاصيل الخسارة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، قبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام سموحة التى ستقام يوم الجمعة المقبل.