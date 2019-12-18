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صور.. الشرطة تسحل المتظاهرين خلال احتجاجات ضد الحكومة فى تشيلى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 03:00 ص
صور.. الشرطة تسحل المتظاهرين خلال احتجاجات ضد الحكومة فى تشيلى تشيلى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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استخدمت الشرطة في تشيلى أقصى درجات العنف في التعامل مع المتظاهرين في تشيلي حيث قامت الشرطة بسحل المتظاهرين خلال احتجاجات ضد الحكومة في تشيلى.

وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 14 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.

 

اشتباكات
اشتباكات

إضرام النيران
إضرام النيران

اعتقال
اعتقال

اعتقالات
اعتقالات

الشرطة تتعامل مع إحدى المتظاهرات
الشرطة تتعامل مع إحدى المتظاهرات

تفريق المتظاهرين
تفريق المتظاهرين

سحل المتظاهرين
سحل المتظاهرين

سحل وضرب
سحل وضرب

ضرب
ضرب

 


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احتجاجات تشيلى

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