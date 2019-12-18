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صور.. الانتهاء من إنشاء مبنى التأمين الصحى بأبو المطامير بالبحيرة بـ13 مليون

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:28 م
صور.. الانتهاء من إنشاء مبنى التأمين الصحى بأبو المطامير بالبحيرة بـ13 مليون مبنى التأمين الصحى بأبو المطامير بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وجود خطة تطوير شاملة لقطاع التأمين الصحى بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والأجهزة التنفيذية، مشددا على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات العلاجية المتكاملة للمواطنين .

 

وأوضح محافظ البحيرة أنه جارى إنشاء عدد من المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء عدد من المبانى الخاصة بالتأمين الصحى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية للمواطن على الوجه الأمثل.

 

وفى هذا السياق، قام الدكتور عماد كاظم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بتسلم مبنى التأمين الصحى الجديد بمدينة أبو المطامير والمقام على مساحة  820 متر بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون و 750 ألف جنيه .

 

ويتكون مبنى التأمين الصحى من دور أرضى و 5 طوابق علوية ويضم " 30 غرفة كشف – 20 غرفة إدارية – مركز للعلاج الطبيعى – عدد 2 صيدلية – مركز للأشعة" .

 

شارك فى تسلم المبنى الجديد عبد الخالق شوشه نائب رئيس مدينة أبو المطامير والدكتور على محروس رئيس قطاع المشروعات بالهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتور وليد جمال مدير هيئة التامين الصحى بالبحيرة .

 

وأشاد جميع الحضور بالمبنى الذى سيقدم الخدمة الطبية والعلاجية لمواطنى مركز ومدينة أبو المطامير والمراكز المجاورة .

مبنى التأمين الصحى بأبو المطامير بالبحيرة (2)
مبنى التأمين الصحى بأبو المطامير بالبحيرة

 

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مبنى التأمين الصحى بأبو المطامير بالبحيرة (1)

البحيرة

التأمين الصحى

ابو المطامير

محافظ البحيرة

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