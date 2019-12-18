صور.. الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة الهندية نيودلهى ضد قانون الجنسية الجديد

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

احتشد آلاف الشابات وسط العاصمة الهندية احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذى يراه كثيرون مناهضا للمسلمين وتلت المظاهرات في نيودلهي اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين واعتدت الشرطة على النساء بالضرب والسحل.