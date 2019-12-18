صور.. الآلاف يتظاهرون وسط العاصمة الهندية نيودلهى ضد قانون الجنسية الجديد

احتشد آلاف الشابات وسط العاصمة الهندية احتجاجا على قانون الجنسية الجديد الذى يراه كثيرون مناهضا للمسلمين وتلت المظاهرات في نيودلهي اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين واعتدت الشرطة على النساء بالضرب والسحل.
ويمنح القانون الجديد الجنسية الهندية لغير المسلمين الذين دخلوا الهند بطريقة غير قانونية هربا من الاضطهاد الديني بالعديد من دول الجوار بينما يرى آلاف الأشخاص إنه مناهض للمسلمين.
احتجاجات
احتجاجات ضد قانون الجنسية
احتجاجات
آلاف النساء يتظاهرن ضد قانون الجنسية في الهند
آلاف النساء يتظاهرن في الهند
الشرطة الهندية تعتدى على المتظاهرين
جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات
سحل وضرب
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