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صور.. أزمة الشهر العقارى بالمنتزه تثير غضب المواطنين

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:47 ص
صور.. أزمة الشهر العقارى بالمنتزه تثير غضب المواطنين
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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تعد مشكلة الشهر العقارى من أهم المشاكل، التى تواجه المواطنين يوميا، وخاصة فى منطقة المنتزه بالإسكندرية ، والتى يتبعها الشهر العقارى بمنطقة السيوف، لتدفق أعداد كبيرة من المواطنين يوميا، فى حين أن مكتب الشهر العقارى لا يستوعب العدد الكبير الذى يتردد عليه يوميا بالإضافة إلى عدد الموظفين القليل لخدمة المواطنين.

ويقول إبراهيم يوسف، أحد الأهالى، إن أزمة الشهر العقارى بالسيوف مشكلة كبيرة يعانى منها أهالى المنتزه، وخاصة كبار السن لوجود أعداد كبيرة، ولا يوجد نظام ومعاملة سيئة من الموظفين، مما يسبب مشكلة كبيرة يوميا لإنهاء المصالح.

وأضاف أنه من يريد التعامل مع الشهر العقارى عليه أن يقف فى الطابور عقب صلاة الفجرحتى يحصل على دوره بعد فتح باب الشهر العقارى للجمهور ، فى الساعة الثامنة صباحا، مما يسبب معاناة كبيرة خاصة لكبار السن.

بينما قال مصطفى راغب، أحد الأهالى، إن مشكلة الشهر العقارى ليست فى المنتزه فقط،ولكن توجد فى كافة الأماكن بالمحافظة وذلك لعدم تطويرها منذ فترة كبيرة، مما تسبب فى أزمة كبيرة فى الخدمة المقدمة للمواطنين .

وأضاف أنه تقدم بشكوى لأعضاء مجلس النواب لحل هذه الأزمة لوجود فساد كبيرة لها وظهور سماسرة تستغل المواطنين أمام مكاتب الشهر العقارى مما يسبب ضياع هيبة الدولة .

ومن جانبه، تقدم النائب عبد الفتاح محمد ببيان عاجل إلى مجلس النواب  لرفع المعاناة عن المواطنين بمكاتب الشهر العقاري خاصة السيوف وسموحة بسبب الزحام الكبير وانتشار السماسرة وضباع هيبة وحق الدولة الذى يذهب فى جيوب قلة من البلطجية تقف على أبواب الشهر العقارى بالاتفاق مع آخرين من داخل المنظومة.

وقال النائب فى بيان، إنه تم تخصيص قطعة أرض بحى المنتزه دائرة النائب لبناء شهر عقاري عليها لتوسيع وتطوير مكتب الشهر العقارى بالسيوف لتخفيف المعاناة عن أهالى الحى، فى حين أن الدكتور على عبدالعال أمهل الحكومة لنقل تبعية الشهر العقارى لوزارة التخطيط للتطوير وزيادة المساحة لخدمة المواطنين.

أزمة الشهر العقارى بالمنتزه تثير غضب المواطنين (1)
 

 

أزمة الشهر العقارى بالمنتزه تثير غضب المواطنين (2)
 

 

أزمة الشهر العقارى بالمنتزه تثير غضب المواطنين (3)
 

اخبار مصر

الشهر العقارى

الاسكندريه

شكاوى المواطنين

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