شعبة السيارات: انخفاض الدولار سيؤثر على الأسعار بالسوق 2020

كتب أحمد حمادة

توقع اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة أن تشهد أسعار السيارات انخفاضا مع بداية الربع الثانى من العام الجديد وذلك فى حال استمرار تراجع سعر الدولار.

وأضاف عبد العاطى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك عروضا مستمرة وعوامل محفزة للشراء من قبل المعارض التجارية وذلك بسبب تراجع البيع فى الأسواق، وعدم وجود إقبال على السيارات بسبب الأسعار المرتفعة منذ أكثر من عام.

وأكد عبد العاطى أن دخول السيارات الكهربائية وإنتاج مصر مع الصين للسيارات الكهربائية سيزيد من المنافسة فى السوق المحلى وهو ما سيؤثر على أسعار السيارات سواء الجديدة أو المستعملة.