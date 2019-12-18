شجرة عيد الميلاد فى سيدنى من حطام حرائق الغابات للتذكرة بالكارثة

رويترز

وضعت سيدنى شجرة عيد ميلاد مصنوعة من الأغصان المتفحمة وغيرها من حطام حرائق الغابات فى حى الأعمال بوسط المدينة للتذكرة بالحرائق القاتلة التى اجتاحت مساحات كبيرة من أستراليا.

وصُنعت الشجرة من قطع خشبية محترقة ودراجة متفحمة وجهاز إنذار من الحريق معطل وغيرها من الأدوات المنزلية المدمرة، وأحيطت بالهدايا الملفوفة بالورق الأحمر اللامع والفضى والذهبى.

وقتلت الحرائق 6 أشخاص فى نيو ساوث ويلز، وعاصمتها سيدنى، ودمرت أكثر من 700 منزل وأحرقت أكثر من ثلاثة ملايين فدان من الأراضى.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق اليوم الأربعاء إن 99 حريقا ما زال متأججا فى البلاد.