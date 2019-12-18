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شبكة CNN: انقسام بين ترامب والكونجرس حول الاعتراف بمذابح تركيا بحق الأرمن

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:48 م
شبكة CNN: انقسام بين ترامب والكونجرس حول الاعتراف بمذابح تركيا بحق الأرمن ترامب
كتبت ــ نهال طارق

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سلطت شبكة سى إن إن الأمريكية الضوء على الانقسام بين إدارة ترامب والكونجرس الأمريكى حول الاعتراف بجرائم ومذابح تركيا بحق الأرمن، مشيرة إلى أن القضية التى صوت لصالحها مجلس الشيوخ قبل أسبوع، لا تلقى التأييد نفسه لدى إدارة ترامب.

ونقلت سى إن إن عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن إدارة ترامب لم تغير موقفها، حيث إنها لا تعتقد أن جرائم القتل الجماعي ضد الأرمن منذ عام 1915 الى 1923 بمثابة إبادة جماعية على الرغم من الدعم القوي من الاحزاب للاعتراف بها.

ووفقا للتقرير قال المتحدث، إن رؤية الإدارة تتفق مع بيان الرئيس ترامب في إبريل الماضي ففي ذلك البيان، الذي احتفل "بيوم ذكرى الأرمن"، وصف الرئيس ترامب مذبحة الأرمن على يد العثمانيين التي وقعت في الفترة من 1915 إلى 1923 "واحدة من أسوأ الجرائم الجماعية في القرن العشرين".

وقال ترامب في البيان "نتعهد بالتعلم من المآسي السابقة حتى لا نكررها ونرحب بجهود الأرمن والأتراك للاعتراف بتاريخهم المؤلم وحسابه". لم يذكر البيان الإبادة الجماعية.

أصدر مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي قرارًا يصف الانتهاكات ضد الارمن بأنها إبادة جماعية وقد وافق عليه المجلس بالإجماع بعد أن طرحه السناتور بوب مينينديز من نيوجيرسي، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.

وبحسب التقرير طلبت إدارة ترامب من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إيقاف طلب الموافقة بالإجماع عدة مرات على أساس أنها قد تعرقل المفاوضات مع تركيا.

 

 


مذابح الارمن

جرائم تركيا

العثمانيين

ترامب

الكونجرس

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