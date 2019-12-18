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الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:37 ص
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شاهد كيف استغل شباب دمياط منتدى شرم الشيخ للترويج لمنتجات محافظتهم سياحيا؟

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:30 ص
شاهد كيف استغل شباب دمياط منتدى شرم الشيخ للترويج لمنتجات محافظتهم سياحيا؟ كيف استغل شباب دمياط منتدى شرم الشيخ
دمياط عبده عبد البارى

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أكد أبناء دمياط من الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم، أن المنتدى منبر دولى يهدف لخلق كوادر جديدة، قادرة على المشاركة فى صناعة القرار السياسي، وتحقيق درجة عالية من الوعى تجاه العديد من القضايا التى تشغل الرأى العام، وأكدوا أنهم استغلوا تواجدهم فى المنتدى وروجوا لمنتجات محافظة دمياط صناعيا وسياحيا.

وقال محمد الماشطة المستشار القانون للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار والآراء، والتواصل المباشر بين القيادة السياسية والشباب المصري، من خلال فتح حوار حول التحديات التى تواجه الشباب، وآليات التعامل من قبل الحكومة لحلها، الأمر الذى يخلق حالة من الثقة المتبادلة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وذلك بعد تنفيذ توصيات كل منتدى أو مؤتمر على أرض الواقع.

وتابع، ، أننا كأبناء دمياط حاولنا استغلال المؤتمر فى الترويج للمحافظة التى أطلقت مؤخرا فعاليات الجمعة البيضاء التى تشمل تخفيضات تصل إلى 40٪ على منتجات الأثاث والحلويات والمطاعم والفنادق.

 

وفى السياق ذاته، أضاف على كيوان أحد أبناء دمياط المشاركين فى المنتدى، أن المنتدى فرصة للشباب لاكتساب صداقات جديدة من مختلف بلدان العالم خلال مشاركاتهم فى فعاليات المنتدى، فضلا عن الاستفادة من الجلسات الثرية التى يحتويها المنتدى، مضيفا أنه سعى خلال مشاركته على ترويج منتجات محافظة دمياط وخاصة الأثاث مع الشباب وخاصة الأفارقة.

 

فيما قال السيد عثمان شبارة وكيل أول نقابة المحامين بدمياط وأحد المشاركين فى المنتدى، إن منتدى شباب العالم 2019 فكرة رائعة وهو الحدث الأضخم والأقوى لهذا العام، فضلا عن كونه حدثا اكتسب صفة العالمية من حيث التنظيم الفائق واستقبال الآلاف من شباب العالم فإنه ملتقى الثقافات على أرض الحضارات.

 

وأوضح شبارة، أنه تم استغلال المنتدى كمنصة عالمية لتوجيه رسالة للعالم ومنظماته ودوله وشعوبه قاطبة أن مصر أرض المحبة والسلام وحاضنة الأديان، وبث روح التآخى بين الشعوب تحت شعار كلنا من أب واحد وأتاحت ورش العمل بالمنتدى فرصا جمة حقيقية لعرض الأفكار والابتكارات لمواجهة التحديات الأمنية والتكنولوجية والتنمية المستدامة والاستفادة من الخبرات والتجارب لحل المشكلات.

 

واردف شبارة، إنه على المستوى الشخصى وبعيدا عن الانتقادات الموجهة للمنتدى سعى لاستغلاله قدر الإمكانيات المتاحة فى طرح اسم دمياط ومشكلاتها وبلدى البصارطة التى أشرف وأتباهى بأنها قريتى العظيمة محاولا فى كل ذالك توضيح الصورة وإزالة العوالق التى اعترتها فى الفترات السابقة.

وفى الوقت ذاته، قال محمد أبو حجازى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط وأحد المشاركين فى المنتدى، أن القيادة السياسية تستهدف التواصل المباشر مع الشباب لدمجهم فى الحياة الاقتصادية والسياسية من خلال استعراض نماذج نجاح للشباب المصرى فى كافة المجالات ومناقشة أهم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وأكد أبو حجازى، على أهمية إلقاء الضوء على رواد الأعمال من النماذج الناجحة ﷼ تجاربهم ومشروعاتهم فى مجالات الصناعة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها لزيادة وعى الشباب بنشر ثقافة العمل الحر.

 

وكشف أبو حجازى أنه التقى بشباب مصريين وعرب وافارقة عن محافظة دمياط ودعاهم لزيارتها وخاصة الأيام المقبلة التى تشهد فعاليات الجمعة البيضاء كما دعاهم للاستفادة بالخصومات الكبيرة والاستمتاع برأس البر والحلويات والمأكولات البحرية التى تشتهر بها دمياط

 

وأوضح الدكتور محمد أبو الدهب مدير مستشفى رأس البر المركزى إلى أن هذه المنتديات والمؤتمرات تهدف إلى استعراض نتائج الإصلاح الاقتصادى وأهم المشاريع القومية والبيئة التحتية وكيفية التحول الرقمى والاستفادة من الذكاء الصناعى وتجربه التأمين الطبى الشامل ومشاركه الشباب فى نتائج أداء الحكومة واستراتيجية بناء مصر الحديثة وتطوير الخدمات الحكومية التى توفرها للمواطنين.

 

وأكد أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل الجيد بين الشباب والحكومة والاستفادة من أفكار الشباب فى تطوير أداء الحكومة، لذلك حرصت القيادة السياسية على عقد مؤتمرات دورية وبصفة دورية لمتابعة نتائج المؤتمرات السابقة وعدم اقتصارها على توصيات فقط ومتابعه ما تم تنفيذه فى المؤتمرات السابقة.


محافظه دمياط

منتدى شباب العالم

منتدى شرم الشيخ

دمياط

السياحة

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