سيلفى تيوب.. لماذا أشعلت ممالك النار "الهبل" التركى الإخوانى

حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعى "سيلفى تيوب" الذى يقدمه الزميل أسامة طلعت على "يوتيوب"، ويرصد البرنامج العديد من السلبيات فى حياتنا التى يجب أن نتوقف عنها، كما يناقش بعض القضايا التى يتوقف أمامها المجتمع.

ويكشف الزميل أسامة طلعت خلال الحلقة بالوثائق التاريخية، أكاذيب عبدالله الشريف الإخوانى الهارب وكيف يحاول تلميع العهد التركى فى مصر ومهاجمة مسلسل ممالك النار.

زعم عبدالله الشريف أن المسلسل رفض الحديث عن الفترة التى بدأ فيها ما أسماه الفتح العثمانى ووضح طلعت خلال الحلقة أن العهد العثمانى بداية من عثمان الأول بداء بقتل الأشقاء والأبناء من أجل الحكم.

كما وضح خلال الحلقة أن الأتراك كانوا من الماجوس بوسط أسيا وهربوا إلى الأناضول وقتلوا الكثير من أهلها ودخلوا فى الإسلام بعدها لكن هذا لم يمنعهم من ارتكاب الجرائم.