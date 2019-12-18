سيارات الأجرة الطائرة وطائرات بدون طيار تدخل الخدمة بإيطاليا لضمان النقل السريع

وقعت وزيرة الابتكار الإيطالى باولا بيسانو، مع رئيسة مدرسة الطيران المدنى الوطنية نيكولا زاتشو اتفاقًا على مشروع يحمل اسم "النقل الجوى الحضرى"، الذى يرفع حركة المرور من الأرض إلى السماء، ويتضمن توفير سيارات الأجرة الجوية والطائرات بدون طيار، عبر شبكة طرق على ارتفاع لا يقل عن 150 مترًا من الأرض حيث يمكن تجربة التنقل السريع والنظيف، حسبما قالت وكالة "إنسا" الإيطالية.

وقالت زاتشو إن "الأمور التي كانت تعتبر خيالًا منذ بضع سنوات فقط أصبحت "حقيقية بالفعل"، فنحن نتطلع إلى المستقبل، دون إعطاء مواعيد نهائية دقيقة"، مشيرة إلى أن أهم أهداف المشروع أيضًا توصيل أكياس الدم إلى المستشفيات لضمان عملية السرعة.

وأضافت: "هناك العديد من الأهداف الطموحة خاصة بالنسبة لإيطاليا، وفى الواقع يتم إجراء محاولة للتغيير استنادًا لإستراتيجية وطنية تعمل على إشراك أفراد عاديين مدعومين بناءً على الاتفاقية المبرمة بين السلطة التنفيذية وسلطة الطيران المدني الوطنية.

وأوضحت الوكالة أنه من أجل تنفيذ مشروع التنقل الجديد فإنه من الضروري إتاحة المجال للاختبارات، ولذلك قالت بيسانو "لقد بدأت التجارب الأولى بالفعل".