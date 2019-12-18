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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-12-2019

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 12:18 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 18-12-2019 الريال السعودى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18-12-2019 ، حيث سجل سعر الريال 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 

4.25   جنيه للشراء.

4.29   جنيه للبيع.

 

 سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.25   جنيه للشراء.

4.29  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.25   جنيه للشراء.

4.29  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 

4.19  جنيه للشراء.

4.32  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.23  جنيه للشراء.

4.29  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.24  جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.


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