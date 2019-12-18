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روسيا: أخرجنا القوات الكردية من منطقة الحدود السورية التركية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 08:18 ص
روسيا: أخرجنا القوات الكردية من منطقة الحدود السورية التركية الميليشيات الكردية
أ ش أ

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أكد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الروسية، جنرال الجيش فاليرى جيراسيموف، أن موسكو نفذت التزاماتها الخاصة بإخراج عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية من منطقة الحدود السورية التركية.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن جيراسيموف قوله "تم سحب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية، بينما دخلت القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية إلى منطقتي عين العرب والجزيرة".
وأفاد جيراسيموف، بأن "تحرير مناطق في منطقة شرق الفرات يؤدي إلى زيادة دائرة المهمات المنفذة من قبل وحدات الشرطة العسكرية الروسية، التي تقوم حاليا بدوريات في منطقتي عين العرب والجزيرة، كما تراقب الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على طول حدود منطقة عملية نبع السلام التركية".مشيرا إلى أن "هذا الأمر تطلب إشراك وحدات إضافية من الشرطة العسكرية الروسية بشكل مؤقت".


الأكراد

الميليشيات الكردية

فاليرى جيراسيموف

القوات المسلحة الكردية

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