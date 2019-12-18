رئيس مدينة البلينا يحيل 39 موظفا بالتعليم والصحة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

سوهاج - محمود مقبول

أحال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بمحافظة سوهاج، 39 من العاملين بقطاعى التعليم والصحة بالبلينا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك على هامش تفقد سير العمل بالمصالح الحكومية المختلفة، والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم وقد رافقه فى الجولة أعضاء التفتيش المالى والإدارى بالوحدة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة متابعة سير العمل بالمصالح الحكومية والمستشفيات العامة والمدارس بنطاق المركز، تم اليوم المرور على الإدارة التعلمية وبعض الوحدات الصحية، وتبين غياب 39 موظفا عن العمل بدون عذر مقبول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وذلك حرصا على سلامة سير العمل، والمتابعة المستمرة للمحافظة على الانضباط وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.