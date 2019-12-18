رئيس شركة مياه مطروح: نجحنا فى احتواء آثار الأمطار واستمرار رفع حالة الطوارئ

مطروح – حسن مشالي

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، أنه تم احتواء آثار الأمطار التى شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، بالتعاون مع أجهزة المحافظة فى إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق السكنية وعلى الطرق السريعة، مع استمرار التأهب ورفع حالة الطوارئ فى حال حدوث تقلبات فى الطقس وسقوط الأمطار، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شركة مياه مطروح، فى تصريح لـ " اليوم السابع " أن فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، تعمل بالتنسيق مع مجالس المدن والجهات المعنية بالمحافظة، أثناء وبعد سقوط الأمطار، على لإزالة تجمعات المياه من الشوارع والطرق الرئيسية، وفتح وتسليك شنايش شبكة صرف الأمطار، والعمل على سرعة الانتقال لأماكن تجمع المياه فى المناطق المختلفة، وتلبية بلاغات المواطنين، لتيسير حركة المرور وعدم إعاقة حركة المرور وسير المواطنين.

من جانبه شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف جهود جميع أجهزة محافظة مطروح على مدار الساعة، للتعامل آثار سقوط الأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة الشتاء، ورفع تقارير موضحة عن كيفية التعامل مع تراكم مياه الأمطار ومراجعة مخرات السيول التى تم تطهيرها خاصة على الطريق الدولي، وإزالة تجمعات المياه من الشوارع الداخلية بمدن المحافظة الـ 8، عقب سقوط الأمطار لسرعة تيسير حركة المسافرين، مع إعلان الإرشادات والتحذيرات اللازمة، على الطرق حرصا على سلامة المسافرين، ومناشدة المواطنين بعدم الاقتراب من مصادر الكهرباء أثناء وبعد سقوط الأمطار، حفاظا على سلامتهم، مع المتابعة المستمرة لمجارى مخرات السيول وسلامة السدود والسواتر الجانبية لها لمنع اندفاع أو تحول مجرى السيول بعيداً عن المخرات.