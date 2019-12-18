رئيسة مجلس النواب الأمريكى: نبدأ بكل حزن المداولات بشأن مساءلة ترامب

كتب محمد جمال

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسي بيلوسى " نبدأ بكل حزن المداولات بشأن مساءلة ترامب" وأكدت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكى حسبما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

وأشارت بيلوسى أن ترامب شرع فى حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة (لعمل الكونجرس) بعد اكتشاف مخالفاته.

يذكرأن شن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجوماً حاداً على مجلس النواب الأمريكى ورئيسته نانسي بيلوسي قبل ساعات من التصويت على عزله فى الجلسة المقرر انعقادها مساء الأربعاء، الأمر الذى علقت عليه "بيلوسي" بقولها إن ترامب "مريض حقاً"، وسط حالة من الثقة بين الحزب الديمقراطي بقدرتهم على حسم معركة التصويت التى ينتقل معها ملف عزل ترامب، حال إقرار إدانته ، إلى مجلس الشيوخ.