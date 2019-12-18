دار العلوم تكرم الزميل محمد ثروت فى ختام مبادرة تعليم 1000 أفريقى اللغة العربية

كرمت كلية دار العلوم جامعة القاهرة الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع فى ختام الدفعة الاولى من مبادرة "أفريقيا بتتكلم عربى" لتأهيل وتعليم 1000 أفريقى اللغة العربية، بحضور عدد كبير من الشخصيات منهم السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة السابق، والخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، والفنان الكبير محمد صبحى، واعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم إن المبادرة مجانية لكل مواطن افريقى على أرض مصر فى إطار توجهات الدولة المصرية نحو أفريقيا. مشيدا بتعاون الخريجين وسعادتهم بالتحدث باللغة العربية.