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دار العلوم تكرم الزميل محمد ثروت فى ختام مبادرة تعليم 1000 أفريقى اللغة العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 07:12 م
دار العلوم تكرم الزميل محمد ثروت فى ختام مبادرة تعليم 1000 أفريقى اللغة العربية ختام مبادرة تعليم 1000 افريقى اللغة العربية

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كرمت كلية دار العلوم جامعة القاهرة الكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية اليوم السابع فى ختام الدفعة الاولى من مبادرة "أفريقيا بتتكلم عربى" لتأهيل وتعليم 1000 أفريقى اللغة العربية، بحضور عدد كبير من الشخصيات منهم السفير محمد العرابى وزير الخارجية السابق، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة السابق، والخبير الأمنى اللواء فؤاد علام، والفنان الكبير محمد صبحى، واعضاء هيئة التدريس.
 
وقال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن عميد كلية دار العلوم إن المبادرة مجانية لكل مواطن افريقى على أرض مصر فى إطار توجهات الدولة المصرية نحو أفريقيا. مشيدا بتعاون الخريجين وسعادتهم بالتحدث باللغة العربية.
 
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دار العلوم

اللغة العربية

أفريقيا بتتكلم عربى

تعليم الافارقة اللغة العربية

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