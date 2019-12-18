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بعد اجتماعها مع رئيس وزراء فرنسا..

خلاف بين الكونفدرالية العامة للعمال بفرنسا مع حكومة بلادها بشأن إصلاحات المعاشات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:54 م
خلاف بين الكونفدرالية العامة للعمال بفرنسا مع حكومة بلادها بشأن إصلاحات المعاشات رئيس الحكومة الفرنسية
كتب أحمد علوى

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أشار الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمال" CGT "، فيليب مارتينيز، إلى "خلاف" عميق مع السلطة التنفيذية حول إصلاح نظام التقاعد، وذلك بعد ساعات قليلة من الإجتماع الذى تم فى اليوم مع رئيس الحكومة الفرنسية.

 

ووصف مارتينيز شعوره عقب الإجتماع ، بـ "خيبة أمل" كبيرة، مضيفا: الحكومة ورئيس الجمهورية لهم أيديولوجية موحدة لا يريدون إجراء أى تغيير فيها، فنحن لم نكن نتوقع أن يعلن فيليب سحب القانون ولكنه يصر على عدم التغيير، و يعتبر نفسه على حق من تلقاء نفسه ، لذلك عندما يحدث شيء ما فى الشارع، فإنه لا يستمع".

 

وقال مارتينيز: "إنهم يريدون أن تظل الميزانية المخصصة للصحة والتقاعد والحماية الاجتماعية كما هى"، ولفت انتباه رئيس الحكومة إلى "المناخ الاجتماعي" السائد حاليا، وإنه كلما طال أمد الإضراب، وستقل قدرته على إقناع الشارع وان كل ما هو على ما يرام الآن سيكون من الصعب".

 


فرنسا

الحكومة الفرنسية

الاضراب فى فرنسا

اخبار العالم

العمال المضربين فى فرنسا

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