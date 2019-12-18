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"حماتى جننتنى".. سيدة تطلب الخلع من زوجها: والدته تتهمنى بالزنا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 05:30 ص
"حماتى جننتنى".. سيدة تطلب الخلع من زوجها: والدته تتهمنى بالزنا محكمة الأسرة
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى خلع، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب استحالة العشرة، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بسبب انعدام شخصيته، وتحكمات والدته بها، لتؤكد :"وصل جبروت حماتى بأن تحرض زوجى ضدى، وتدفعه لاتهامى فى بلاغ رسمي بالزنا، بحجة عقابي على إساءتى لها".
 
وتابعت ن.أ.ف، الزوجة البالغة من العمر 29 عاما، وأم لطفلين توأم، "كل ما أطالب به رد حقوقى الشرعية، والنجاة من بطش حماتى، من أن تفتك بى، بعد أن جعلتنى أصاب بالجنون، بعد العيش معها تحت سقف بيت واحد، ووصل بها الحال بأن تتهمنى فى أخلاقى وتدفع زوجي لتحرير بلاغ ضدى لإرضائها.
 
وأضافت الزوجة، منذ الشهور الأولى لزواجي، وظهرت نيه حماتى، لتعتاد على الإساءة لى،  وتحاول بشتى الطرق أن تجعل زوجى يكرهنى، وتدفعه لضربي ومعاملتى بشكل سيئ.
 
وأكدت، أجبرت زوجى على طردى ليلا، عندما رفض تدخلاتها، ولكن أهلى أرجعونى لجحيم العيش معها بسبب نفقات أطفالى، وعندما عد أجبرنى زوجى على تقبيل يديها، ولم ترتاح إلا عندما تسببت فى إجهاضى إثر علمها بحملى مرة أخرى.
 
 
وأكملت، منذ أن طردنى زوجى، وأنا ألاحق بالإهانة اللفظية واتهامى بالخيانة، مما دفعنى لطلب الخلع بعد رفضه تطليقى وديا وإقامته دعوى تتهمنى بالزنا ظلما.
 

محكمه الاسره

خلافات اسريه

شر الحموات

قانون الاحوال الشخصيه

دعوى خلع

الزوج

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