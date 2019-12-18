حبس عاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح فى المرج

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة، ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى وطلقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط مباحث قسم شرطة المرج ، بضبط "أيمن.ن.ع" 35 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 15392 لسنة 2015م السلام أول " سلاح نارى " والمطلوب التنفيذ عليه فى ذات القضية بالسجن 5 سنوات بجلسة 4/9/2017م، أثناء تواجده بالمنطقة سكنه بدائرة القسم.

وضبط بحوزته المضبوطات " 80 جرام حشيش ، سلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم ، 25 طلقة من ذات العيار" ، 3 طبنجة صوت " ماركات مختلفة " ، 6 سلاح ابيض " كتر".

وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.