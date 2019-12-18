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حبس عاطلين لحيازتهما كيلو كوكايين بالمنتزه فى الإسكندرية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:02 م
حبس عاطلين لحيازتهما كيلو كوكايين بالمنتزه فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة المنتزه ثالت بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كيلو جرام من مخدر الكوكايين قبل ترويجه على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص. 
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بممارسة نشاط إجرامي تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الكوكايين وترويجه على عملائهما وعلى نطاق واسع متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
 
وبقنين الإجراءات والتنسيق مع ضباط مباحث القسم تم عمل كمين والقى القبض عليهما حال تواجدهما بمدخل عزبة الشامى بدائرة القسم.
 
وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 4 أكياس تحوى بداخلها كمية من مخدر الكوكايين وزنت كيلو جرام ، ومبلغ مالى ، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وقدرت قيمة المضبوطات بأكثر من 2.5 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 


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