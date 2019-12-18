سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توسعة مستشفى إسنا الجديدة لإقامة مهبط هليكوبتر وإسعاف نهرى استعدادا للتأمين الصحى

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 02:00 ص
توسعة مستشفى إسنا الجديدة لإقامة مهبط هليكوبتر وإسعاف نهرى استعدادا للتأمين الصحى مستشفي إسنا الجديدة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه تقرر توسعة مستشفي إسنا الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أماكن لإكتمال المنظومة الصحية بالأقصر، وذلك بمساحة 2.5 فدان بجانب المستشفي لتقديم أفضل خدمات طبية مع دخول مشروع التأمين الصحي الشامل مطلع العام المقبل.

وأضاف رئيس مدينة إسنا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه المساعي الخاصة بالمدينة والأهالي نجحت، وبدعم جهود المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، في توسعة مستشفى إسنا التخصصي الجديدة لإقامة مهبط للطائرات الهيلوكوبتر، وإسعاف نهري ومسجد وإستراحة لكبار الزوار على مساحة 2.5 فدان.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تمت الموافقة علي التوسعة بعد العرض على وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويجري حالياً التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وإستيفاء البيانات والخرائط الورقية والرقمية لموقع التوسعة، موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية ومحافظ الأقصر علي هذا الدعم لأهالي المدينة.

وكانت قد حققت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة جنوب محافظة الأقصر، نجاحات مميزة منذ افتتاحها تجريبياً، حيث استقبلت فى أول 5 أيام لافتتاحها 1182 مريض بالعيادات الخارجية، كما أجرت 100 أشعة متنوعة، و6 عمليات مختلفة، ومازالت مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية لحوالى نصف مليون مواطن.

وأعلنت المستشفي أنه خلال أول 5 أيام عمل استقبلت المستشفى خلال الأيام الماضية 1182 مريض بالعيادات الخارجية، منهم 185 مريض بالعظام و45 بقسم المسالك البولية و82 بالأنف والأذن والحنجرة،و12 بقسم القلب، و277 بقسم الأطفال و103 بقسم الكبد، 179 بقسم الباطنة، و88 بقسم النساء والتوليد و126 قسم الجراحة، و22 فى المخ والأعصاب،و63 مواطن بالقومسيون الطبي، أما فى الأشعة فقط تم إجراء 63 أشعة مقطعية و12 رنين مغناطيسى،وواحدة إيكو و24 أشعة تليفزيونية بإجمالى 100 أشعة،وبلغ عدد الحالات التى دخلت المعمل الإكلينيكى 250 حالة، كما شهدت المستشفى نجاح الأطباء فى خدمة الحالات العاجلة والطارئة بإجراء 6 عمليات مختلفة،وحجز 28 واطن بالعناية المركزة، و6 فى قسم النساء و29 فى قسم الأطفال، و63 بقسم الباطنة،و13 بقسم الجراحة، ومازالت تتواصل الفعاليات والخدمات الطبية لأهالى المدينة داخل المستشفى على مدار الساعة.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

توسعة مستشفي اسنا الجديدة

التامين الصحي الشامل

رئيس الجمهورية

دعم اهالي اسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة الأقصر: تجهيزات 7 مستشفيات تنطلق بها منظومة التأمين الصحى الشامل مارس 2020

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 06:00 ص

صحة الأقصر تواصل مبادرة "الحد من العدوي بالفيروسات" بصالونات الحلاقة

الجمعة، 06 ديسمبر 2019 10:29 ص

وكيل صحة الأقصر يتفقد العمل في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة

الخميس، 05 ديسمبر 2019 05:56 م

"صحة الأقصر": قافلة طبية فى قرية أبو دغار بمدينة أرمنت السبت المقبل

الخميس، 05 ديسمبر 2019 12:00 ص

صحة الأقصر تواصل فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة للفتيات والسيدات

الأحد، 24 نوفمبر 2019 10:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

أكثر من 600 مليار جنيه زيادة فى جملة مصروفات الموازنة العامة خلال 5 سنوات

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

التأمين الصحى الشامل تطمئن الأسر على صحتهم.. وتؤكد: التسجيل فى المنظومة مجانا

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

نانسى عجرم تطل بفستان "أحمر" فى موسم الرياض.. صور

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

روشتة مرورية تحذيرية لمنع حوادث الشبورة.. وأرقام هاتفية للاستغاثة

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

محمد إمام وأمينة خليل بـ"البارشوت" في كواليس فيلم لص بغداد

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أحمد السقا من كواليس فيلم العنكبوت: "خلص الكلام".. وغادة عبد الرازق أول المهنئين

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: إجراء 15 ألف جراحة عظام ضمن مشروع قوائم الانتظار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الصحف المصرية.. مصر خارج ترتيب الدول العشر الأكثر تأثرا بالإرهاب.. السيسى بمنتدى الشباب: أنا مسالم جدا وعندما يفرض علينا القتال سأكون مقاتلا شرسا.. الجنيه يتعافى بقوة ويحقق 11% مكاسب ضد الدولار

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى يعلن خطة لتعزيز السلام عالميا وتنمية أفريقيا ودول المتوسط

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

الرئيس السيسى لقادة العالم: اعطوا الشباب مفاتيح القيادة.. فلا مستقبل بغيرهم

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

وفاة شقيقة مرتضى منصور والجنازة غداً في "بشالوش"

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

السيسي يكرم هندية وطفلا مصابا بالتوحد عمل على مشروع للذكاء الاصطناعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة