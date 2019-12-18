توسعة مستشفى إسنا الجديدة لإقامة مهبط هليكوبتر وإسعاف نهرى استعدادا للتأمين الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، أنه تقرر توسعة مستشفي إسنا الجديدة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير أماكن لإكتمال المنظومة الصحية بالأقصر، وذلك بمساحة 2.5 فدان بجانب المستشفي لتقديم أفضل خدمات طبية مع دخول مشروع التأمين الصحي الشامل مطلع العام المقبل.

وأضاف رئيس مدينة إسنا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه المساعي الخاصة بالمدينة والأهالي نجحت، وبدعم جهود المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، في توسعة مستشفى إسنا التخصصي الجديدة لإقامة مهبط للطائرات الهيلوكوبتر، وإسعاف نهري ومسجد وإستراحة لكبار الزوار على مساحة 2.5 فدان.

وأوضح المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تمت الموافقة علي التوسعة بعد العرض على وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ويجري حالياً التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية وإستيفاء البيانات والخرائط الورقية والرقمية لموقع التوسعة، موجهاً الشكر لرئيس الجمهورية ومحافظ الأقصر علي هذا الدعم لأهالي المدينة.

وكانت قد حققت مستشفى إسنا التخصصى الجديدة جنوب محافظة الأقصر، نجاحات مميزة منذ افتتاحها تجريبياً، حيث استقبلت فى أول 5 أيام لافتتاحها 1182 مريض بالعيادات الخارجية، كما أجرت 100 أشعة متنوعة، و6 عمليات مختلفة، ومازالت مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية لحوالى نصف مليون مواطن.

وأعلنت المستشفي أنه خلال أول 5 أيام عمل استقبلت المستشفى خلال الأيام الماضية 1182 مريض بالعيادات الخارجية، منهم 185 مريض بالعظام و45 بقسم المسالك البولية و82 بالأنف والأذن والحنجرة،و12 بقسم القلب، و277 بقسم الأطفال و103 بقسم الكبد، 179 بقسم الباطنة، و88 بقسم النساء والتوليد و126 قسم الجراحة، و22 فى المخ والأعصاب،و63 مواطن بالقومسيون الطبي، أما فى الأشعة فقط تم إجراء 63 أشعة مقطعية و12 رنين مغناطيسى،وواحدة إيكو و24 أشعة تليفزيونية بإجمالى 100 أشعة،وبلغ عدد الحالات التى دخلت المعمل الإكلينيكى 250 حالة، كما شهدت المستشفى نجاح الأطباء فى خدمة الحالات العاجلة والطارئة بإجراء 6 عمليات مختلفة،وحجز 28 واطن بالعناية المركزة، و6 فى قسم النساء و29 فى قسم الأطفال، و63 بقسم الباطنة،و13 بقسم الجراحة، ومازالت تتواصل الفعاليات والخدمات الطبية لأهالى المدينة داخل المستشفى على مدار الساعة.