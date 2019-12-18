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توافق مصرى بريطانى على حل سياسى شامل فى ليبيا.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 06:45 م
توافق مصرى بريطانى على حل سياسى شامل فى ليبيا.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توافق مصرى بريطانى على حل سياسى شامل فى ليبيا.. السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بالانتصار الكبير لحزب المحافظين... و«جونسون»: حريصون على التشاور المشترك.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ البرلمان يطالب الحكومة بتنفيذ وعودها.. إعادة هيكلة ودعم برامج التشغيل فى المحافظات.. «الإدارة المحلية» تطالب بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد وإنشاء شرطة متخصصة لحماية الأراضى.. اللجنة تتساءل عن مصادر تمويل منظومة جمع القمامة.. وتوصى بإعادة النظر فى اللوائح المنظمة لمواقف السرفيس

 

ـ «حماية الشواطئ» تضع برامج مواجهة ارتفاع منسوب البحر

 

ـ انتظروا أول ملحق متخصص فى الصحافة المصرية عن الشركات القابضة والتابعة.. «قطاع الأعمال العام ثروة مصر القادمة».. حصريا وفقط فى جريدة اليوم السابع الثلاثاء 24 ديسمبر

 

ـ توافق مصرى بريطانى على حل سياسى شامل فى ليبيا.. السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بالانتصار الكبير لحزب المحافظين... و«جونسون»: حريصون على التشاور المشترك

 

ـ اليوم.. وصول أول رحلة بريطانية لشرم الشيخ بعد توقف 4 سنوات

 

ـ النسخة الثالثة.. الأكثر نضوجا وتنوعا.. مكاسب منتدى شباب العالم.. التوصيات أكثر تحديدا وقابلة للتطبيق.. والتوجه نحو أفريقيا مستمر والبعد المتوسطى واضح بإحياء دوائر مصر الاستراتيجية

 

ـ المدارس تراجع جاهزية التابلت استعدادا لامتحانات يناير.. «التعليم» تحذر الطلاب من اصطحاب المحمول فى الاختبار الورقى.. وتطالب بالحضور مبكرا لتسجيل الدخول على منصة الامتحان

 

ـ منظمة حقوقية إيطالية تزور سجن المرج.. وتشكر الداخلية.. «هاندز أوف كاين»: التزام سجون مصر بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان.. وتنفيذ سياسات عقابية حديثة

 

ـ العاصمة تحتل المرتبة الـ35 فى أطول الخطوط.. القاهرة تتفوق على 79 مدينة عالمية فى مترو الأنفاق

 

ـ صدمة حمراء بسبب غياب رمضان.. وفايلر يجهز البديل.. الأهلى يتحدى الإسماعيلى فى قمة كروية بالإسكندرية

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السيسي

مصر

بريطانيا

جونسون

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