توافق مصرى بريطانى على حل سياسى شامل فى ليبيا.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، توافق مصرى بريطانى على حل سياسى شامل فى ليبيا.. السيسى يهنئ رئيس وزراء بريطانيا بالانتصار الكبير لحزب المحافظين... و«جونسون»: حريصون على التشاور المشترك.

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